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24.06.2019  09:33   

Уличный вор втихую подсунул патрульным взятку

Более тысячи гривен предлагал полицейским мужчина, задержанный за кражу мобильного телефона.


// Патрульная полиция

21 июня патрульные получили вызов на проспект Тракторостроителей. Заявитель сообщил о краже его мобильного. Во время отработки вызова полицейские обнаружили мужчину, который подпадал под ориентировку и имел при себе похищенный телефон. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Ожидая следователей, гражданин начал предлагать полицeйским взятку за то, чтобы его отпустили. Правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности согласно ст. 369 УК за предложение взятки. Однако это не остановило смельчака. Он положил в полицейский автомобиль свернутую газету.

По данному факту патрульные сообщили следственно-оперативной группе. Эксперт достал из газеты денежные купюры в сумме 1020 гривен.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В дальнейшем делом заниматься следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, кража, полиция, харьков
 
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