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24.06.2019  09:59   

Утро в Харькове началось с минирования вузов

Полицейские проверяют информацию о заминировании двух вузов.


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Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки поступило в полицию 24 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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