Утро в Харькове началось с минирования вузов

Полицейские проверяют информацию о заминировании двух вузов.
Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки поступило в полицию 24 июня.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
влажн.:
давл.:
ветер: