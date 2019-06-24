ДТП перегородило движение трамваев на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла в районе станции метро «Героев Труда»
Фото аварии появилось утром 24 июня в соцсетях.
По информации очевидцев, пока участники происшествия ждут полицию, трамваи временно простаивают.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
влажн.:
давл.:
ветер: