Главная Новости Криминал и происшествия ДТП перегородило движение трамваев на Салтовке (ФОТО)
24.06.2019  10:28   

ДТП перегородило движение трамваев на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла в районе станции метро «Героев Труда»


// Facebook/ХС

Фото аварии появилось утром 24 июня в соцсетях.

По информации очевидцев, пока участники происшествия ждут полицию, трамваи временно простаивают.

Тэги:  дтп, харьков
 
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