Главная Новости Криминал и происшествия Угнал и прокатился до первого ДТП: под Харьковом мужчине повредили автомобиль
24.06.2019  10:53   

Угнал и прокатился до первого ДТП: под Харьковом мужчине повредили автомобиль

Участковые офицеры полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль у своего односельчанина.


// Нацполиция

23 июня в 18:45 в Чугуевский отдела полиции поступило заявление от 35-летнего местного жителя об исчезновении автомобиля «ВАЗ», который находился возле двора по месту его проживания.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили местонахождение пропавшего транспортного средства со следами, характерными для ДТП, и установили лицо, причастное к совершению преступления. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Чугуевского района.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Автомобиль с механическими повреждениями вернули владельцу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, дтп, полиция, харьков
 
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