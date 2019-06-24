24.06.2019 10:53

Угнал и прокатился до первого ДТП: под Харьковом мужчине повредили автомобиль

Участковые офицеры полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль у своего односельчанина.



// Нацполиция

23 июня в 18:45 в Чугуевский отдела полиции поступило заявление от 35-летнего местного жителя об исчезновении автомобиля «ВАЗ», который находился возле двора по месту его проживания.



В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили местонахождение пропавшего транспортного средства со следами, характерными для ДТП, и установили лицо, причастное к совершению преступления. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Чугуевского района.



С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Автомобиль с механическими повреждениями вернули владельцу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.