Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом заживо сожгли мужчину – соцсети
24.06.2019  11:13   

Под Харьковом заживо сожгли мужчину – соцсети

В городе Мерефа Харьковской области неизвестные облили мужчину трансформаторным маслом и подожгли.


// Facebook

Об этом сообщила в социальных сетях сообщила сестра жертвы, пишет Newsroom.

"По слухам, он был выпившим и возвращался домой. Увидел, что кто-то лезет в трансформаторную будку и начал их отгонять. Его избили, облили маслом и подожгли. Таксист, який мимо проезжал, бросился его тушить", - пишет местная жительница.

Как сообщила родственница, пострадавший скончался в ожогов центре. В пресс-службе областной полиции частично подтвердил информацию о трагедии.

По данным правоохранителей, на остановке в Мерефе действительно нашли обожженного мужчину. Его доставили в больницу, однако из-за тяжелого состояния не смогли опросить. 24 июня пострадавший умер.

На данный смомент у силовиков нет информации о том, что его якобы подожгли неизвестные.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).. Все обстоятельства устанавливаются.

Тэги:  убийство, поджог, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Криминал и происшествия Убила младенца и утопила трупик в унитазе: приговор вынесен 21.06 Криминал и происшествия Харьковский Отелло: мужчина чуть не зарезал бывшую любовницу и ее мать 20.06 Криминал и происшествия Нелюдь, с особой жестокостью расправившийся с женщиной, сядет на 13 лет
 
 

Видео

В саду Шевченко установили охлаждающую рамку. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 