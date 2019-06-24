Под Харьковом заживо сожгли мужчину – соцсети

В городе Мерефа Харьковской области неизвестные облили мужчину трансформаторным маслом и подожгли.
Об этом сообщила в социальных сетях сообщила сестра жертвы, пишет Newsroom.
"По слухам, он был выпившим и возвращался домой. Увидел, что кто-то лезет в трансформаторную будку и начал их отгонять. Его избили, облили маслом и подожгли. Таксист, який мимо проезжал, бросился его тушить", - пишет местная жительница.
Как сообщила родственница, пострадавший скончался в ожогов центре. В пресс-службе областной полиции частично подтвердил информацию о трагедии.
По данным правоохранителей, на остановке в Мерефе действительно нашли обожженного мужчину. Его доставили в больницу, однако из-за тяжелого состояния не смогли опросить. 24 июня пострадавший умер.
На данный смомент у силовиков нет информации о том, что его якобы подожгли неизвестные.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).. Все обстоятельства устанавливаются.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
влажн.:
давл.:
ветер: