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24.06.2019  11:29   

Сбил насмерть и скрылся: следствие выясняет подробности

Авария произошла в поселке Липцы Харьковского района.


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О дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом сообщили в оперативнойц сводке ХОГА.

Около двух часов ночи 23 июн на улице Пушкинской, 84 в поселке Липцы неизвестным автомобилем совершен наезд на пешехода, мужчину 1972 г.р.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ведется следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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