Сбил насмерть и скрылся: следствие выясняет подробности

Авария произошла в поселке Липцы Харьковского района.
О дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом сообщили в оперативнойц сводке ХОГА.
Около двух часов ночи 23 июн на улице Пушкинской, 84 в поселке Липцы неизвестным автомобилем совершен наезд на пешехода, мужчину 1972 г.р.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Ведется следствие.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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