24.06.2019 11:46

Трое полицейских придумали, как заработать на коллегах

Прокуратура утвердила обвинение трем полицейским, подозреваемым в организации схемы незаконного обогащения за счет подчиненных.



// zn.uа

Прокуратура области направила в Октябрьский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении трех сотрудников одного из отделов Управления превентивной деятельности ГУНП в области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц).

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, правоохранители обвиняются в незаконном обогащении за счет подчиненных работников территориальных подразделений.



Как выяснилось в ходе следствия, коррупционную схему организовал 46-летний заместитель начальника отдела. К противоправной деятельности он привлек двух инспекторов 31 и 44 лет.



Полицейские брали с работников подчиненных подразделений средства за фиктивное прохождения обязательных учебных занятий, беспрепятственное сдачи ежемесячных отчетов, зачетов знаний нормативной базы, в отдельных случаях - по решению вопросов непривлечение к дисциплинарной ответственности.



Деньги за такие «услуги» коллеги обвиняемых перечисляли на банковские карточки. Для конспирации правоохранители использовали счета, оформленные на родственников (одна из карточек принадлежала отцу организатора, другая жен 31-летнего инспектора). Затем участники схемы снимали наличные.



В общем в течение декабря 2017-го – января 2018-го им удалось «заработать» почти 120 тыс. грн.



Если вина правоохранителей будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.