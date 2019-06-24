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24.06.2019  11:53   

Еще в двух вузах Харькова ищут взрывчатку

Неизвестные лица заминировали еще два вуза в Харькове.


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Сообщение о закладке взрывчатки в высших учебных заведениях на улице Алчевских и проспекте Науки поступили в полицию 24 июня.

Проверять информацию выехали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, сегодня утром на электронные адреса академии городского хозяйства на улице Маршала Бажанова и университета радиоэлектроники на проспекте Науки поступило сообщение о закладке взрывчатки.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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