Еще в двух вузах Харькова ищут взрывчатку

Неизвестные лица заминировали еще два вуза в Харькове.
Сообщение о закладке взрывчатки в высших учебных заведениях на улице Алчевских и проспекте Науки поступили в полицию 24 июня.
Проверять информацию выехали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, сегодня утром на электронные адреса академии городского хозяйства на улице Маршала Бажанова и университета радиоэлектроники на проспекте Науки поступило сообщение о закладке взрывчатки.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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