24.06.2019 13:23

Защищая мать и свою жизнь пасынок зарезал отчима: приговор вынесен

Любовник матери чуть не убил пасынка.



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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который во время ссоры зарезал отчима.

По данным следствия, 25 сентября 2018 года родственники употребляли алкоголь дома у пасынка. Между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин жилья нанес оппоненту три удара ножом.

От полученных травм пострадавший в тот же день скончался в Лозовской районной больнице.

Обвиняемый признал свою вину и озвучил собственную версию случившегося. По словам мужчины, они с будущим отчимом познакомились в местах лишения свободы.

Тот рассказывал ему о планах расправиться с беременной женой, поэтому сын отговаривал мать от отношений с экс-осужденным.

Тем не менее, пара прожила около 15 лет.

Причиной конфликта между ними стали издевательства отчима над своей избранницей.

В тот день пасынок, выпивая с отчимом, начал у укорять последнего за то, что тот много пьет, обижая мать после гулянок с друзьями.

Отчим напал на него, но пасынок увернулся от ножа. Но не унимавшийся отчим вновь напал на пасынка, когда тот повернулся к нему спиной. Защищаясь, парень убил отчима.

Суд признал пасынка виновным в совершении уголовного преступления, назначив ему наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы.