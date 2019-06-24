24.06.2019 14:17

14-летняя девчонка гоняла на BMW по парку в Жихоре: подробности от патрульных



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 22.06.2019 около 20 часов патрульные получили вызов на ул. Тернопольская, 17.

По сообщению граждан, водитель ВМW нарушала правила дорожного движения, а именно ездила по пешеходным дорожкам парка.

Прибыв по месту вызова, полицейские обнаружили автомобиль ВМW, которым управляла 14-летняя девушка.

Патрульные вызвали на место отца девушки и составили на мужчину протокол по ч.3 ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" (ч. 3 - совершение несовершеннолетними административного правонарушения).

В дальнейшем протокол передадут на рассмотрение суда.

Как ранее сообщали соцсети, "примерно в 19:30 гуляя в парке (ул.Тернопольская, 17, парк возле вечного огня, рядом садик) стали свидетелями ситуации, что BMW с номерами ВВ0564АХ ездит по пешеходной зоне парка, где на дорожках было много детей и других прохожих, при этом в салоне машины находились искючительно дети от 10 до 15 лет приблизительно‼️

За рулём машины была девочка 15 лет (Ярослава). Ранее эта же машина носилась по частному сектору. При попытке повернуть, чуть не врезалась в забор, увидев данную ситуацию, решили подойди и поинтересоваться, что происходит, увидев нас, дети которые сидели в салоне автомобиля, разбежались в россыпную, девочка Ярослава (жительница поселка Жихорь) просила не вызывать полицию ( вызов по 102 был уже сделан) и предложила постараться аккуратно поехать домой, поскольку папа её сильно наругает, который сам же её отправил забрать маму с работы.

Поскольку полиция ехала около часа, на подмогу девочке подбежал молодой человек, начал грубить и угрожать (пытался спровоцировать драку), и начал забирать с собой виновника происшествия, до приезда полиции. Пытаясь спровоцировать драку, на что в ответ получил струю освежающего дезодоранта, чтобы избежать мордобоя. После чего он с виновницей скрылся, увидев приближающийся экипаж полиции.

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В процессе оформления материалов полицией по данному факту, данный персонаж прибежал и начал строить из себя жертву, что плохие граждане на него напали. Давайте прославим данный экземпляр, чтобы он не перекручивал факты и не покрывал такого рода вещи. При общении с полицией начал представляться прохожим.

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Друзья, знайте "героев" в лицо. Поскольку гуляя в парке с детками, не дай Бог оказаться под колесами машины, которой управляли тоже дети".