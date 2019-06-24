14-летняя девчонка гоняла на BMW по парку в Жихоре: подробности от патрульных

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 22.06.2019 около 20 часов патрульные получили вызов на ул. Тернопольская, 17.
По сообщению граждан, водитель ВМW нарушала правила дорожного движения, а именно ездила по пешеходным дорожкам парка.
Прибыв по месту вызова, полицейские обнаружили автомобиль ВМW, которым управляла 14-летняя девушка.
Патрульные вызвали на место отца девушки и составили на мужчину протокол по ч.3 ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" (ч. 3 - совершение несовершеннолетними административного правонарушения).
В дальнейшем протокол передадут на рассмотрение суда.
Как ранее сообщали соцсети, "примерно в 19:30 гуляя в парке (ул.Тернопольская, 17, парк возле вечного огня, рядом садик) стали свидетелями ситуации, что BMW с номерами ВВ0564АХ ездит по пешеходной зоне парка, где на дорожках было много детей и других прохожих, при этом в салоне машины находились искючительно дети от 10 до 15 лет приблизительно‼️
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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