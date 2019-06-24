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24.06.2019  15:11   

Фермеры незаконно использовали государственные земли

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд области с иском о возврате государству 45 га. сельскохозяйственных земель.


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Первомайская местная прокуратура требует возврата земель.
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Константин Щербак, указанный участок в 1993 году получил на праве постоянного пользования гражданин.
 
Земля выделялась для создания фермерского хозяйства, которое вскоре начало свою работу.
 
В 2009 году пользователь земли умер. В соответствии с требованиями законодательства, с этого момента утратил силу государственный акт на участок.
 
Наследственных прав в таком случае законом не предусмотрено, поэтому земли имели снова стать государственной собственностью.
 
Однако соучредитель фермерского хозяйства продолжила засевать участок и использовать их, фактически не имея на это никаких законных оснований.
 
Сейчас с целью возвращения земель стоимостью более 12 млн.грн. государству прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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