24.06.2019 15:53

Убийство из-за девушки под Харьковом: подозреваемый не взят под арест



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Как сообщил Город Х, полиция озвучила новые подробности трагедии, которая произошла 19 июня в городе Лозовая Харьковской области.

Из-за того, что подозреваемого Артема Песиголовцева не спешат брать под арест, история получила большой резонанс в городе. Люди опасаются, что парень, который по совместительству является зятем заместителя мэра Лозовой, избежит наказания.

«Установлено, что 19 июня около 1:30 злоумышленник находился в гостях у своей знакомой. Он увидел, что на телефон девушки поступило сообщение от мужчины, и решил выяснить, в каких отношениях они находятся. Для этого правонарушитель написал гражданину сообщение с просьбой встретиться», - рассказывают в полиции.

Парни встретились на улице, и 26-летний Артем Песиголовцев ударил оппонента кулаком в лицо. Тот упал и ударился затылком об асфальт, а 21 июня умер в реанимации, не приходя в сознание.

Если вину спортсмена признают в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы.