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24.06.2019  16:23   

Драка со стрельбой: мужчина нахулиганил на семь лет тюрьмы

Стрелок по автобусу предстанет перед судом.


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Как сообщает Прокуратура, Первомайская местная прокуратура направила в Нововодолажский районный суд обвинительный акт в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
 
Как рассказал первый заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Роман Травкин, происшествие случилось в конце января 2019 года возле магазина в пгт. Новая Водолага. У подозреваемого произошел конфликт с водителем автобуса, который якобы заблокировал выезд.
 
Во время выяснения отношений мужчина несколько раз выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль по автобусу, разбил стекло и повредил транспортное средство.
 
Водитель и один из пассажиров автобуса пытались прекратить хулиганство подозреваемого.
 
Разъяренный мужчина начал бить оппонентов рукояткой оружия, а также ранил прохожего, вмешался в спор.
 
В результате происшествия, все участники конфликта получили травмы.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  стрельба и драка, хулиганство, харьков
 
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