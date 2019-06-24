ДТП у горсовета расследуют как хулиганство

По факту происшествия возле горсовета в Харькове полицейские открыли уголовное производство
Напомним, 23 июня около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля «Toyota» въехал в здание на площади Конституции.
В результате аварии 30-летний водитель транспортного средства с телесными повреждениями был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в автомобиле не было.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Следствие продолжается, устанавливаеются свидетели происшествия, изымаются видео с камер слежения.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
влажн.:
давл.:
ветер: