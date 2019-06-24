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24.06.2019  17:01   

ДТП у горсовета расследуют как хулиганство

По факту происшествия возле горсовета в Харькове полицейские открыли уголовное производство


// Нацполиция

Напомним, 23 июня около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля «Toyota» въехал в здание на площади Конституции.

В результате аварии 30-летний водитель транспортного средства с телесными повреждениями был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в автомобиле не было.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, устанавливаеются свидетели происшествия, изымаются видео с камер слежения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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