24.06.2019 18:18
Под Харьковом найден склад оружия и боеприпасов (ФОТО)
Арсенал полицейские нашли и изъяли во время обысков.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Изюмского ОП совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области провели санкционированные обыски на территориях домовладений 46-летнего мужчины.
Было обнаружены 5 взрывателей к артиллерийским снарядам типа «М-12», корпус гранаты «Ф-1», взрыватель «УЗРГМ-2», две тротиловые шашки, более 100 патронов и два ручных противотанковых гранатомета.
С какой целью он хранил по месту своего проживания оружие и боеприпасы, человек объяснить не смог.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Следоваелем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.