24.06.2019 18:18

Под Харьковом найден склад оружия и боеприпасов (ФОТО)

Арсенал полицейские нашли и изъяли во время обысков.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Изюмского ОП совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области провели санкционированные обыски на территориях домовладений 46-летнего мужчины.

Было обнаружены 5 взрывателей к артиллерийским снарядам типа «М-12», корпус гранаты «Ф-1», взрыватель «УЗРГМ-2», две тротиловые шашки, более 100 патронов и два ручных противотанковых гранатомета.

С какой целью он хранил по месту своего проживания оружие и боеприпасы, человек объяснить не смог.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следоваелем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.