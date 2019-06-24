Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом найден склад оружия и боеприпасов (ФОТО)
24.06.2019  18:18   

Под Харьковом найден склад оружия и боеприпасов (ФОТО)

Арсенал полицейские нашли и изъяли во время обысков.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Изюмского ОП совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области провели санкционированные обыски на территориях домовладений 46-летнего мужчины.
 
Было обнаружены 5 взрывателей к артиллерийским снарядам типа «М-12», корпус гранаты «Ф-1», взрыватель «УЗРГМ-2», две тротиловые шашки, более 100 патронов и два ручных противотанковых гранатомета.
 
С какой целью он хранил по месту своего проживания оружие и боеприпасы, человек объяснить не смог.
 
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
 
Следоваелем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  арсенал, оружие, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Криминал и происшествия Харьковский пенсионер «торговал» историей (ФОТО, ВИДЕО) 28.05 Криминал и происшествия Житель Харьковщины привез на Волынь арсенал оружия ФОТО) 22.05 Криминал и происшествия Харьковская фемида снисходительно однеслась к дезертиру со взорванного арсенала
 
 

Видео

В 43 гимназии прошел выпускной вечер
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 