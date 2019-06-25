Памятный знак воинам УПА снова залили краской

В этот день

Гороскоп на 22 июня: все знаки Зодиака 19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.

Погода в Харькове на 24 июня Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.