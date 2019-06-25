25.06.2019 09:02

Два гектара городской земли «потеряли» в забранной банком за долги недвижимости

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении в собственность города земельного участка стоимостью 16,5 миллиона гривен.



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Участок площадью около 2 гектаров по ул. Беркоса в Холодногорском районе города с 2004 года арендует частное предприятие.

На указанной территории должна появиться строительная база. Однако строительство так и не завершили, а уже возведенные на этой территории нежилые здания попали в собственность банка – в счет погашения долгов предприятия.

С 2015 года в городской бюджет вообще не поступало средств за пользование участком.



С целью возвращения участка территориальной общине прокуратура направила соответствующий иск в суд.