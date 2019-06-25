Два гектара городской земли «потеряли» в забранной банком за долги недвижимости

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении в собственность города земельного участка стоимостью 16,5 миллиона гривен.
Участок площадью около 2 гектаров по ул. Беркоса в Холодногорском районе города с 2004 года арендует частное предприятие.
На указанной территории должна появиться строительная база. Однако строительство так и не завершили, а уже возведенные на этой территории нежилые здания попали в собственность банка – в счет погашения долгов предприятия.
С 2015 года в городской бюджет вообще не поступало средств за пользование участком.
С целью возвращения участка территориальной общине прокуратура направила соответствующий иск в суд.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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