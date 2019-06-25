Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке подорвали и ограбили банкомат (ВИДЕО, ФОТО)
25.06.2019  09:02   

На Алексеевке подорвали и ограбили банкомат (ВИДЕО, ФОТО)

Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается.


// Нацполиция

Неизвестные взорвали банкомат около 3:00 по проспекту Победы. Как сообщают очевидцы, подорван банкомат ПриватБанка у входа в супермаркет МарКет+ на остановке «Солнечная».

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты.

Осмотром места происшествия было установлено, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси.

Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, оргабление, харьков
 
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