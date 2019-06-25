На Алексеевке подорвали и ограбили банкомат (ВИДЕО, ФОТО)

Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается.
Неизвестные взорвали банкомат около 3:00 по проспекту Победы. Как сообщают очевидцы, подорван банкомат ПриватБанка у входа в супермаркет МарКет+ на остановке «Солнечная».
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты.
Осмотром места происшествия было установлено, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси.
Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
влажн.:
давл.:
ветер: