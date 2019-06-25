Ночью на Московском проспекте сбили пешехода

Авария произошла 24 июня около 22:30 на пр. Московском, 118.
По предварительной информации, неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода (мужчину).
Событие оформляла следственно-оперативная группа.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
влажн.:
давл.:
ветер: