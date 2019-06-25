Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Московском проспекте сбили пешехода
25.06.2019  10:10   

Ночью на Московском проспекте сбили пешехода

Авария произошла 24 июня около 22:30 на пр. Московском, 118.


// Facebook

По предварительной информации, неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода (мужчину).

Событие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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