Главная Новости Криминал и происшествия На тушение раритетной «Волги» трем отделениям спасателей понадобилось больше часа
25.06.2019  10:18   

На тушение раритетной «Волги» трем отделениям спасателей понадобилось больше часа

Новобаварский район: спасатели ликвидировали пожар в гараже


://kharkiv.dsns.gov.ua

24 июня в 17:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Лютивськой, 38 в Новобаварский районе. Харьков.

На место происшествия выехали спасатели 26-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей в составе 3-х отделений на автоцистернах. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар произошел в деревянном здании гаража, где стоял легковой автомобиль «ГАЗ 2410 Волга». На тот момент гараж горел уже на всей своей площади в 70 кв.м. Авто также было полностью охвачено огнем. Существовала угроза распространения огня на соседний гараж.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар удалось локализовать, тем самым предотвратить дальнейшее распространение пламени. В 18:30 пожар был полностью ликвидирован.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются. Погибших и травмированных нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, гараж, харьков, волга, спасатели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия На стоянке у подъезда от вспыхнувшего ВАЗа загорелся элитный «Mitsubishi Outlander» (ФОТО) 23.06 Криминал и происшествия На Салтовке горел паб (ФОТО) 21.06 Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина сгорел в собственном доме
 
 

Видео

Мураев вызвал Бойко на дебаты
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 