На тушение раритетной «Волги» трем отделениям спасателей понадобилось больше часа

Новобаварский район: спасатели ликвидировали пожар в гараже
24 июня в 17:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Лютивськой, 38 в Новобаварский районе. Харьков.
На место происшествия выехали спасатели 26-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей в составе 3-х отделений на автоцистернах. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар произошел в деревянном здании гаража, где стоял легковой автомобиль «ГАЗ 2410 Волга». На тот момент гараж горел уже на всей своей площади в 70 кв.м. Авто также было полностью охвачено огнем. Существовала угроза распространения огня на соседний гараж.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар удалось локализовать, тем самым предотвратить дальнейшее распространение пламени. В 18:30 пожар был полностью ликвидирован.
Обстоятельства возникновения пожара выясняются. Погибших и травмированных нет.
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Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
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