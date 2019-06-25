Главная Новости Криминал и происшествия На стоянке у подъезда от вспыхнувшего ВАЗа загорелся элитный «Mitsubishi Outlander» (ФОТО)
25.06.2019  10:35   

На стоянке у подъезда от вспыхнувшего ВАЗа загорелся элитный «Mitsubishi Outlander» (ФОТО)

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://kharkiv.dsns.gov.ua

25 июня в 1:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе жилой шестнадцатиэтажки № 236а по ул. Дружбы народов в Харькове. Возгорание возникло в автомобиле ВАЗ-21115, 2006 года выпуска.

К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы с 22 и 18-й пожарных частей Харькова. На тот момент авто горело уже полностью. Также пламя перекинулось на рядом расположенный кроссовер «Mitsubishi Outlander». В нем занялся моторный отсек. С другой бора стояла «Skoda Fabia», в которой от высокой температуры уже начал плавиться передний бампер.

Локализация пожара зафиксирована в 01:35, ликвидация - в 1:48. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить еще большие потери.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  стоянка, пожар, харьков, спасатели, мотор
 
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