25.06.2019 10:35

На стоянке у подъезда от вспыхнувшего ВАЗа загорелся элитный «Mitsubishi Outlander» (ФОТО)

Московский район: во время пожара пострадало 3 легковушки



://kharkiv.dsns.gov.ua

25 июня в 1:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе жилой шестнадцатиэтажки № 236а по ул. Дружбы народов в Харькове. Возгорание возникло в автомобиле ВАЗ-21115, 2006 года выпуска.

К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы с 22 и 18-й пожарных частей Харькова. На тот момент авто горело уже полностью. Также пламя перекинулось на рядом расположенный кроссовер «Mitsubishi Outlander». В нем занялся моторный отсек. С другой бора стояла «Skoda Fabia», в которой от высокой температуры уже начал плавиться передний бампер.

Локализация пожара зафиксирована в 01:35, ликвидация - в 1:48. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить еще большие потери.

Причина возникновения пожара устанавливается.