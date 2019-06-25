На стоянке у подъезда от вспыхнувшего ВАЗа загорелся элитный «Mitsubishi Outlander» (ФОТО)

Московский район: во время пожара пострадало 3 легковушки
25 июня в 1:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе жилой шестнадцатиэтажки № 236а по ул. Дружбы народов в Харькове. Возгорание возникло в автомобиле ВАЗ-21115, 2006 года выпуска.
К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы с 22 и 18-й пожарных частей Харькова. На тот момент авто горело уже полностью. Также пламя перекинулось на рядом расположенный кроссовер «Mitsubishi Outlander». В нем занялся моторный отсек. С другой бора стояла «Skoda Fabia», в которой от высокой температуры уже начал плавиться передний бампер.
Локализация пожара зафиксирована в 01:35, ликвидация - в 1:48. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить еще большие потери.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
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