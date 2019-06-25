25.06.2019 14:19

Полмиллиона за фонтан: подрядчик может попасть в тюрьму за растрату

Подозреваемый предстанет перед судом.

Лозовская местная прокуратура направила в Балаклейский районный суд области обвинительный акт в отношении директора одного из ООО по ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, 49-летний мужчина обвиняется в завладении бюджетными средствами при проведении ремонта фонтана в г.. Балаклея.

Договор на проведение капитального ремонта и реставрации светодинамического фонтана городской совет заключил с указанным обществом в августе 2017 года. Согласно документам, за выполненные работы подрядчик получил около 1 500 000. грн. Однако по данным следствия, стоимость своих услуг ООО зависило более чем на полмиллиона гривен.

Установлено, что подрядчик дважды вносил в акты приема-передачи недостоверные сведения. Первый документ, где стоимость работ была завышена почти на 180 тыс. грн.,

В сентябре 2017 согласовала и подписала начальница профильного управления горсовета. Второй, в котором директор ООО излишне начислил себе более 330 тыс. грн., - главный специалист управления.

Обоим чиновникам объявлены подозрения в служебной халатности (ст. 367 УК Украины) и обвинительные акты направлены для рассмотрения в суд.