Главная Новости Криминал и происшествия Полмиллиона за фонтан: подрядчик может попасть в тюрьму за растрату
25.06.2019  14:19   

Полмиллиона за фонтан: подрядчик может попасть в тюрьму за растрату

Подозреваемый предстанет перед судом.

Лозовская местная прокуратура направила в Балаклейский районный суд области обвинительный акт в отношении директора одного из ООО по ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, 49-летний мужчина обвиняется в завладении бюджетными средствами при проведении ремонта фонтана в г.. Балаклея.
 
Договор на проведение капитального ремонта и реставрации светодинамического фонтана городской совет заключил с указанным обществом в августе 2017 года. Согласно документам, за выполненные работы подрядчик получил около 1 500 000. грн. Однако по данным следствия, стоимость своих услуг ООО зависило более чем на полмиллиона гривен.
 
Установлено, что подрядчик дважды вносил в акты приема-передачи недостоверные сведения. Первый документ, где стоимость работ была завышена почти на 180 тыс. грн.,
 
В сентябре 2017 согласовала и подписала начальница профильного управления горсовета. Второй, в котором директор ООО излишне начислил себе более 330 тыс. грн., - главный специалист управления.
 
Обоим чиновникам объявлены подозрения в служебной халатности (ст. 367 УК Украины) и обвинительные акты направлены для рассмотрения в суд.
Тэги:  растрата, мошенничество, харьков
 
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