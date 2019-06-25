25.06.2019 15:18

Ночной разбой: любовник ограбил бывшую пассию на 10 000 гривен (ФОТО)

Мужчина отнял деньги и золотые серьги.



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Как информирует ГУ Нацполиции, сообщила о преступлении в Дергачевский отдел полиции 23-летняя жительница поселка Солоницевка.

Она рассказала, что 23 июня около 2:00 на улице на нее напал неизвестный мужчина и завладел деньгами в сумме 10 000 гривен и золотыми серьгами.

Работники Дергачевского отдела полиции оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Им оказался 31-летний житель города Богодухов.

Работники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия и выяснили, что к совершению преступления причастен экс-любовник заявительницы, с которым женщина прекратила отношения несколько лет назад.

О том, что она ночью будет возвращаться домой с деньгами, злоумышленник узнал из телефонного разговора.

Следователем Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.