25.06.2019 16:48
Чиновники под Харьковом тянут с оформлением земли под школой
Прокуратура в суде требует узаконить землю под учебным заведением.
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Как сообщает Прокуратура, Близнюковский отдел Лозовской местной прокуратуры обратился в Харьковский окружной административный суд с иском с целью узаконить земельный участок под учебным заведением.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет об участке 1,9 га под зданиями школы в одном из сел Близнюковского района.
Правоустанавливающие документы на землю под учебным заведением в течение длительного времени остаются оформленными.
Такая ситуация создает предпосылки для возможных злоупотреблений и риски для нормального функционирования учреждения.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск в отдел образования, молодежи и спорта Близнюковской районной государственной администрации с требованием оформить надлежащим образом документы на участок под учебным заведением.