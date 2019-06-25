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25.06.2019  16:48   

Чиновники под Харьковом тянут с оформлением земли под школой

Прокуратура в суде требует узаконить землю под учебным заведением.


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Как сообщает Прокуратура, Близнюковский отдел Лозовской местной прокуратуры обратился в Харьковский окружной административный суд с иском с целью узаконить земельный участок под учебным заведением.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет об участке 1,9 га под зданиями школы в одном из сел Близнюковского района.
 
Правоустанавливающие документы на землю под учебным заведением в течение длительного времени остаются оформленными.
 
Такая ситуация создает предпосылки для возможных злоупотреблений и риски для нормального функционирования учреждения.
 
В связи с этим прокуратура направила в суд иск в отдел образования, молодежи и спорта Близнюковской районной государственной администрации с требованием оформить надлежащим образом документы на участок под учебным заведением.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  узаконить землю, школа, харьков
 
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