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25.06.2019  17:03   

Извращенца, который развращал детей у школы, приговорили к 4 годам лишения свободы

Приговором Коминтерновского районного суда г. Харькова 55-летнего мужчину признали виновным в развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины).


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Напомним, в декабре прошлого года осужденный у одной из харьковских школ цеплялся к детям с непристойными предложениями. Лишь словами извращенец не ограничился - он демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.
 
После того, как дети рассказали о происшествии в школе, один из сотрудников учебного заведения обратился с заявлением в полицию.
 
Личность развратника установили. Мужчине объявили о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий. Его задержали в начале мая этого года в. Лозовая.
 
Следует отметить, что человек уже и имел судимость за развращение ребенка. В 2012 году его осудили по ч. 2 ст. 156 УК Украины до 5 лет за решеткой. Назначенное наказание он отбыл и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.
 
Нынешний приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков, извращенец, школа
 
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