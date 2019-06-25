25.06.2019 17:03

Извращенца, который развращал детей у школы, приговорили к 4 годам лишения свободы

Приговором Коминтерновского районного суда г. Харькова 55-летнего мужчину признали виновным в развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины).



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Напомним, в декабре прошлого года осужденный у одной из харьковских школ цеплялся к детям с непристойными предложениями. Лишь словами извращенец не ограничился - он демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.



После того, как дети рассказали о происшествии в школе, один из сотрудников учебного заведения обратился с заявлением в полицию.



Личность развратника установили. Мужчине объявили о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий. Его задержали в начале мая этого года в. Лозовая.



Следует отметить, что человек уже и имел судимость за развращение ребенка. В 2012 году его осудили по ч. 2 ст. 156 УК Украины до 5 лет за решеткой. Назначенное наказание он отбыл и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.



Нынешний приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.