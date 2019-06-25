25.06.2019 17:17

Труп на ХТЗ: зарезала любовница или полумертвый мужчина скончался сам?

Следователи решают, помогла ли женщина любовнику умереть несколькими ударами ножа или неудачно попыталась его спасти.



unian.net

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, инцидент произошел 22 июня в Индустриальном районе города.

По данным силовиков, между сожителями завязалась ссора. Разъяренная женщина схватила кухонный нож и нанесла возлюбленному несколько ударов в область плеча и сердца.

Позже, общаясь с правоохранителями, фигурантка сообщила, что ее сожитель пришел домой избитый.

Также женщина сказала стражам порядка, что обработала возлюбленному раны йодом и ушла из дома, а когда вернулась домой, мужчина уже был мертв.

Однако в ходе расследования полицейские установили, что к гибели гражданина причастна его возлюбленная. Женщине предъявили подозрение по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").