25.06.2019 17:41

Пропавший мальчик найден: на его след вывела служебная собака (ФОТО)

Пес обнаружил его следы в лесополосе.



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На поиски парня был ориентирован личный состав местной полиции.

К ним присоединился работник кинологического центра со служебной собакой.

Благодаря принятым мерам вскоре местонахождение беглеца удалось установить - собака Шери вышла на его след в лесополосе на территории села Муравлинка.

Свой поступок подросток объяснил недоразумением с матерью.

С парнем работники полиции провели профилактическую беседу, его мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.