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25.06.2019  17:41   

Пропавший мальчик найден: на его след вывела служебная собака (ФОТО)

Пес обнаружил его следы в лесополосе.


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На поиски парня был ориентирован личный состав местной полиции.
 
К ним присоединился работник кинологического центра со служебной собакой.
 
Благодаря принятым мерам вскоре местонахождение беглеца удалось установить - собака Шери вышла на его след в лесополосе на территории села Муравлинка.
 
Свой поступок подросток объяснил недоразумением с матерью.
 
С парнем работники полиции провели профилактическую беседу, его мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Напомним, что с заявлением о пропаже несовершеннолетнего сына 24 июня в Нововодолажское отделения полиции обратилась 35-летняя жительница села Муравлинка.
 
Женщина рассказала, что парень ушел из дома и не вернулся.
 
Полицейские выяснили, что ранее подросток неоднократно оставлял дом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, найден, харьков
 
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