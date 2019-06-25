25.06.2019 17:41
Пропавший мальчик найден: на его след вывела служебная собака (ФОТО)
Пес обнаружил его следы в лесополосе.
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На поиски парня
был ориентирован личный состав местной полиции.
К ним присоединился работник кинологического центра со служебной собакой.
Благодаря принятым мерам вскоре местонахождение беглеца удалось установить - собака Шери вышла на его след в лесополосе на территории села Муравлинка.
Свой поступок подросток объяснил недоразумением с матерью.
С парнем работники полиции провели профилактическую беседу, его мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что с заявлением о пропаже несовершеннолетнего сына 24 июня в Нововодолажское отделения полиции обратилась 35-летняя жительница села Муравлинка.
Женщина рассказала, что парень ушел из дома и не вернулся.
Полицейские выяснили, что ранее подросток неоднократно оставлял дом.