Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Розыск свидетелей ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
25.06.2019  18:37   

Внимание! Розыск свидетелей ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Под Харьковом сбит пешеход.


facebook.com

В соцсети Фейсбук появилось сообщение о разыске свидетелей ДТП:

"Сегодня в 7 утра на пешеxoдном переxoде в районе Авиагородка (самолет) был сбит мой отец!

Полиция свидетелей не опросила!

Огромная просьба ко всем,кто что-либо видел отзовитесь!

Ищем свидетелей!

До какиx пор будет твориться этот беспредел"?

Тэги:  дтп, аварии, харьков, чугуев
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Харьковские полицейские остановили несколько «алко-рекордсменов», употребивших смертельные для большинства дозы 25.06 Криминал и происшествия Полиция расследует обстоятельства ДТП с велосипедистом на пешеходном переходе (ФОТО) 25.06 Криминал и происшествия Ночью на Московском проспекте сбили пешехода
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с харьковскими школьниками в парке им. Горького
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 