Внимание! Розыск свидетелей ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Под Харьковом сбит пешеход.
В соцсети Фейсбук появилось сообщение о разыске свидетелей ДТП:
"Сегодня в 7 утра на пешеxoдном переxoде в районе Авиагородка (самолет) был сбит мой отец!
Полиция свидетелей не опросила!
Огромная просьба ко всем,кто что-либо видел отзовитесь!
Ищем свидетелей!
До какиx пор будет твориться этот беспредел"?
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
влажн.:
давл.:
ветер: