26.06.2019 12:17

Незаконная аренда: прокуратура требует возврата земель государству

Прокуратура через суд требует вернуть из незаконной аренды более 200 га земли стоимостью 13 млн. грн.



facebook.com

Валковский отдел Дергачевской местной прокуратуры направил в Арбитражный суд области 4 исковых заявления о возврате из незаконной аренды в госсобственность земель стоимостью почти 13 млн. грн.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, участки общей площадью 232 га в течение 2012-2014 гг. получил в аренду местный предприниматель.

Землю человек арендовал по льготной процедурой для создания фермерского хозяйства.

Однако, как выяснилось, на данный момент он уже имел в пользовании другие территории, поэтому на новые участки мог претендовать лишь при условии проведения торгов.

С целью возвращения земли с незаконной аренды прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании незаконными и отмене распоряжений органа государственной власти о выделении земель, признании недействительным договора аренды и возвращении участков государству.