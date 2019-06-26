Главная Новости Криминал и происшествия Иностранец, сбивший и протащивший на капоте девушку-пешехода, сбежал из страны (ВИДЕО, ФОТО)
26.06.2019  09:19   

Иностранец, сбивший и протащивший на капоте девушку-пешехода, сбежал из страны (ВИДЕО, ФОТО)

Следователь решила не задерживать водителя.


// Facebook

Иностранец, который за рулем «евробляхи» на Пушкинской пронесся на красный свет и сбил на пешеходном переходе девушку, сбежал из страны. Об этом NewsRoom сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, авария произошла 22 июня на пересечении улиц Пушкинской и Жен-Мироносиц. Водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на девушку-пешехода, которую с места происшествия доставили в больницу.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находился студент-иностранец ХНМУ. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор в одной из находившихся рядом машин. На записи видно, что водитель Golf проезжает на красный, сбивает на зебре девушку и около 10 метров везет ее на капоте.

«Следователь решила не задерживать водителя, потому что врачи скорой изначально сказали, что у пострадавшей сломана лодыжка, а это не тяжкое телесное повреждение. Поэтому следователь оформила ДТП и обязала парню явиться в понедельник в полицию. Но вчера водитель в райотдел не пришел. По оперативной информации, он покинул пределы Украины», – рассказал источник.

По его информации, за рулем Volkswagen находился 28-летний гражданин Марокко. Силовики не исключают, что иностранец мог сбежать из нашей страны через Стамбул.

Тэги:  дтп, харьков
 
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