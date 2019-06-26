26.06.2019 09:19

Иностранец, сбивший и протащивший на капоте девушку-пешехода, сбежал из страны (ВИДЕО, ФОТО)

Следователь решила не задерживать водителя.



// Facebook

Иностранец, который за рулем «евробляхи» на Пушкинской пронесся на красный свет и сбил на пешеходном переходе девушку, сбежал из страны. Об этом NewsRoom сообщили собственные источники в правоохранительных органах.



Напомним, авария произошла 22 июня на пересечении улиц Пушкинской и Жен-Мироносиц. Водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на девушку-пешехода, которую с места происшествия доставили в больницу.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находился студент-иностранец ХНМУ. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор в одной из находившихся рядом машин. На записи видно, что водитель Golf проезжает на красный, сбивает на зебре девушку и около 10 метров везет ее на капоте.



«Следователь решила не задерживать водителя, потому что врачи скорой изначально сказали, что у пострадавшей сломана лодыжка, а это не тяжкое телесное повреждение. Поэтому следователь оформила ДТП и обязала парню явиться в понедельник в полицию. Но вчера водитель в райотдел не пришел. По оперативной информации, он покинул пределы Украины», – рассказал источник.



По его информации, за рулем Volkswagen находился 28-летний гражданин Марокко. Силовики не исключают, что иностранец мог сбежать из нашей страны через Стамбул.



