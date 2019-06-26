Подросток из Нигерии промышлял наркотиками в Харькове (ФОТО)

19-летнего парня задержали во время продажи «травки».
Инцидент произошел 24 июня. 19-летний гражданин Нигерии сбыл 5 граммов каннабиса при личной встрече с покупателем. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В ходе проведения личного обыска полицейские изъяли у правонарушителя 5 полимерных пакетов с каннабисом, готовых для продажи. Во время обыска по месту жительства иностранца полицейские обнаружили еще несколько пакетов с наркотическим веществом, 900 гривен, полученных за сбыт наркотика, мобильный телефон.
В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Устанавливается источник снабжения и круг потребителей наркотиков, а также преступные связи правонарушителя.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
ветер: