26.06.2019 09:41

Подросток из Нигерии промышлял наркотиками в Харькове (ФОТО)

19-летнего парня задержали во время продажи «травки».



// Нацполиция

Инцидент произошел 24 июня. 19-летний гражданин Нигерии сбыл 5 граммов каннабиса при личной встрече с покупателем. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



В ходе проведения личного обыска полицейские изъяли у правонарушителя 5 полимерных пакетов с каннабисом, готовых для продажи. Во время обыска по месту жительства иностранца полицейские обнаружили еще несколько пакетов с наркотическим веществом, 900 гривен, полученных за сбыт наркотика, мобильный телефон.



В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Устанавливается источник снабжения и круг потребителей наркотиков, а также преступные связи правонарушителя.