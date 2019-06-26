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26.06.2019  09:41   

Подросток из Нигерии промышлял наркотиками в Харькове (ФОТО)

19-летнего парня задержали во время продажи «травки».


// Нацполиция

Инцидент произошел 24 июня. 19-летний гражданин Нигерии сбыл 5 граммов каннабиса при личной встрече с покупателем. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска полицейские изъяли у правонарушителя 5 полимерных пакетов с каннабисом, готовых для продажи. Во время обыска по месту жительства иностранца полицейские обнаружили еще несколько пакетов с наркотическим веществом, 900 гривен, полученных за сбыт наркотика, мобильный телефон.

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Устанавливается источник снабжения и круг потребителей наркотиков, а также преступные связи правонарушителя.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полици, харьков
 
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