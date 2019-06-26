Пропавшую полгода назад женщину выловили из реки (ФОТО)

Детали происшествия устанавливаются.
Обезображенное тело женщины выловили 24 июня из реки Оскол в Купянске, вблизи железнодорожного моста, сообщает «Город Х» со ссылкой на местное отделение ГСЧС.
Спасатели облачились в водолазные костюмы и добрались до середины реки на лодке. С помощью веревок вытащили тело на берег.
После осмотра выяснилось, что погибшей является жительница поселка Купянск-Узловой, которая полгода назад вышла из дома и исчезла.
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