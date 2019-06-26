Ночью сгорел микроавтобус под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения возгорания выясняется.
26 июня в 2:31 спасателям сообщили, что у частного домовладения № 1/40 по ул. Гагарина в поселке Буды Харьковского района пылает микроавтобус «Volkswagen Transporter Т4».
На тушение выезжало местное подразделение ГСЧС.
Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что в микроавтобусе, 1999 года выпуска, горел моторный отсек на площади 3 кв.м.
Пожарные локализовали пожар в 2:47, ликвидировали - в 3:22.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
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