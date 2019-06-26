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26.06.2019  10:05   

Ночью сгорел микроавтобус под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения возгорания выясняется.


// ГСЧС

26 июня в 2:31 спасателям сообщили, что у частного домовладения № 1/40 по ул. Гагарина в поселке Буды Харьковского района пылает микроавтобус «Volkswagen Transporter Т4».

На тушение выезжало местное подразделение ГСЧС.

Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что в микроавтобусе, 1999 года выпуска, горел моторный отсек на площади 3 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 2:47, ликвидировали - в 3:22.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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