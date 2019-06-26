26.06.2019 10:21

Поджигатели травы добавили работы спасателям (ФОТО)

В течение суток подразделения Службы спасения совершили 28 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.



// ГСЧС

Все эти пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем, отметили в ГУ ГСЧС.



Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.



«Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101», – обращаются спасатели.