Поджигатели травы добавили работы спасателям (ФОТО)

В течение суток подразделения Службы спасения совершили 28 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.
Все эти пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем, отметили в ГУ ГСЧС.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.
«Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101», – обращаются спасатели.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
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