Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе Алексеевки сбили мужчину
26.06.2019  10:38   

На пешеходном переходе Алексеевки сбили мужчину

Авария произошла 26 июня около 9:30 на ул. Людвига Свободы, 32.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Kia" совершил наезд на пешехода-мужчину.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода.

Происшествия оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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