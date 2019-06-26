На пешеходном переходе Алексеевки сбили мужчину

Авария произошла 26 июня около 9:30 на ул. Людвига Свободы, 32.
По предварительной информации водитель автомобиля "Kia" совершил наезд на пешехода-мужчину.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода.
Происшествия оформляла следственно-оперативная группа.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
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