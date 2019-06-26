Нападение на журналиста в Харькове: Следователи нашли злоумышленника, который отобрал у пострадавшего оператора камеру

Харьковская прокуратура требует суд взять подозреваемого Олега Радченко под стражу с возможностью внесения залога.
Об этом во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому заявил прокурор Руслан Чуб.
Прокурор отметил, что на торговом центре «Барабашово» подозреваемый Олег Радченко 1982 года 7 июня присоединился к подозреваемому Сергея Козлюка и группы других лиц и начал угрожать журналисту Макарюка, позже погнался за ним.
На улице Академика Павлова мужчины догнали Макарюка, толкнули его, повалили на асфальт и начали бить. Радченко отобрал камеру журналиста, ударил ее об асфальт, после чего поднял и швырнул в направлении охраны торгового центра «Барабашово».
Чуб отметил, что Радченко подозревается в совершении трех преступлений - препятствование законной профессиональной деятельности журналиста, совершенное группой лиц по предварительному сговору, нанесение телесных повреждений, уничтожение имущества журналиста, использовалось для законной профессиональной деятельности (ч.3 ст. 171, ч.2 ст . 345-1, ч.1 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины).
Прокурор подчеркнул, что после того, как Радченко отобрал камеру Макарюка, с устройства исчез флэш-накопитель, поэтому это свидетельствует, что подозреваемый препятствует расследованию. Также, по словам прокурора, Радченко не зарегистрирован в Харьковской области, поэтому может скрыться от следствия. Кроме этого, он может совершать давление на свидетелей и пострадавшего.
Прокурор объявил ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа с возможностью внесения залога.
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