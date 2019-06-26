26.06.2019 12:40

Один из вандалов, которых просил опознать Геннадий Кернес, получил условный срок

Юноше, устроившему дебош в общественном транспорте, также предстоит заплатить водителю маршрутки более 30 тысяч гривен компенсации.



Кадр из видео

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который в нетрезвом состоянии устроил погром в маршрутке №262. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, 17 мая на странице мэра Харькова Геннадия Кернеса было опубликовано обращение с требованием поймать дебоширов. На записи было видно, как двое парней угрожали водителю и пассажирам, а также ломали детали автобуса. Мэр обратился к горожанам с просьбой опознать вандалов. Позже полиция сумела задержать одного из фигурантов.

По данным следствия, у 23-летнего парня произошел конфликт с водителем. Во время ссоры злоумышленник разбил бутылку и "розочкой" порезал руку пострадавшему. Затем подсудимый нанес несколько ударов по лобовому стеклу, оторвал стеклоочиститель и номерной знак с общественного транспорта.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свои действия обвиняемый объяснил алкогольным опьянением.

За хулиганство с применением оружия харьковчанина приговорили к четырем годам лишения свободы с заменой реального наказания на трехлетний испытательный срок. Кроме того, дебошира обязали заплатить водителю маршрутки 30 тысяч гривен.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.