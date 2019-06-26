26.06.2019 13:48

На Новых Домах на горячем пойман продавец трамадола (ФОТО)

Злоумышленника взяли во время продажи препарата.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Найцполиции, во время очередного сбыта наркотического средства 35-летнего мужчину задержали сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Встреча злоумышленника с покупателем происходила на улице Рыбалко. Мужчина сбыл клиенту полимерный пакет с трамадолом.

Работники полиции изъяли у него 500 гривен, полученные за сбыт 5 таблеток наркотического средства. В ходе проведения обыска в доме наркосбытчика изъято более 200 таблеток трамадола, полимерный пакет с каннабисом весом около 30 граммов, электронные весы, 40 зип-пакетов для упаковки наркосредств и мобильный телефон.

Полицией также задокументировано причастность харьковчанина еще к двум фактам сбыта наркотиков в январе и мае 2019 года.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и сообщения о подозрении. Устанавливается источник поставки наркотического средства, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.