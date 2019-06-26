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26.06.2019  13:48   

На Новых Домах на горячем пойман продавец трамадола (ФОТО)

Злоумышленника взяли во время продажи препарата.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Найцполиции, во время очередного сбыта наркотического средства 35-летнего мужчину задержали сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
 
Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Встреча злоумышленника с покупателем происходила на улице Рыбалко. Мужчина сбыл клиенту полимерный пакет с трамадолом.
 
Работники полиции изъяли у него 500 гривен, полученные за сбыт 5 таблеток наркотического средства. В ходе проведения обыска в доме наркосбытчика изъято более 200 таблеток трамадола, полимерный пакет с каннабисом весом около 30 граммов, электронные весы, 40 зип-пакетов для упаковки наркосредств и мобильный телефон.
 
Полицией также задокументировано причастность харьковчанина еще к двум фактам сбыта наркотиков в январе и мае 2019 года. 
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и сообщения о подозрении. Устанавливается источник поставки наркотического средства, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, преступление, харьков
 
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