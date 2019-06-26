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26.06.2019  14:39   

Гутянскому лесхозу вернут незаконно отобранные участки

Краснокутский районный суд области удовлетворил 3 исковых заявления прокуратуры о возврате государству незаконно предоставленных в частную собственность участков леса стоимостью почти 900 тысяч гривен.


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Три участка леса общей площадью около гектара в Краснокутском районе области в 2009-2011 годах получили в собственность трое граждан. Земли выделялись для жилищного строительства и ведения личного крестьянского хозяйства.

Однако указанные территории относятся к землям лесного фонда. Они находились в постоянном пользовании ГП «Гутянское лесное хозяйство» и были изъяты без согласия владельца. Передача в частные руки земель лесного фонда противоречит требованиям действующего законодательства.
 
В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о признании незаконными и отмене соответствующих решений органов местной власти, признании недействительными государственных актов, отмены государственной регистрации участков и возвращение лесных угодий государству.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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