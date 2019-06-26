Главная Новости Криминал и происшествия Мошенник под судом: продал своей жене имущество в 40 раз ниже реальной его стоимости
26.06.2019  15:11   

Мошенник под судом: продал своей жене имущество в 40 раз ниже реальной его стоимости

Арбитражный управляющий продал своей супруге недвижимость предприятия всего за 2 000 грн. вместо 80 000 грн.


Фото Дмитрия Колонея
Харьковская местная прокуратура № 6 направила в суд обвинительный акт в отношении арбитражного управляющего, подозреваемого в завладении имуществом предприятия (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
 
По информацию, поэтому руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, в 2007 г. Обвиняемый проводил процедуру ликвидации одного из государственных сельскохозяйственных предприятий.
 
Как установило следствие, арбитражный управляющий занизил реальную стоимость недвижимого имущества должника. Так, административное здание, он оценил в 2 тыс грн. Тогда как по выводам экспертов, ее реальная стоимость составляет 80 тыс. грн.
 
За бесценок недвижимость приобрела жена обвиняемого, и даже те 2 тыс. грн., Которые она должна была выплатить за здание, на счета предприятия не поступили.
 
Следует отметить, что на рассмотрении Харьковского районного суда области уже находится еще один обвинительный акт в отношении арбитражного управляющего. Мужчине инкриминируется совершение преступления по аналогичной схеме (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а также служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Полмиллиона за фонтан: подрядчик может попасть в тюрьму за растрату 24.06 Криминал и происшествия Фермеры незаконно использовали государственные земли 21.06 Криминал и происшествия Дело на шесть миллионов: незаконно переданную землю могут отобрать у фермера
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с харьковскими школьниками в парке им. Горького
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 