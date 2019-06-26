26.06.2019 15:11

Мошенник под судом: продал своей жене имущество в 40 раз ниже реальной его стоимости

Арбитражный управляющий продал своей супруге недвижимость предприятия всего за 2 000 грн. вместо 80 000 грн.



Фото Дмитрия Колонея

Харьковская местная прокуратура № 6 направила в суд обвинительный акт в отношении арбитражного управляющего, подозреваемого в завладении имуществом предприятия (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По информацию, поэтому руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, в 2007 г. Обвиняемый проводил процедуру ликвидации одного из государственных сельскохозяйственных предприятий.

Как установило следствие, арбитражный управляющий занизил реальную стоимость недвижимого имущества должника. Так, административное здание, он оценил в 2 тыс грн. Тогда как по выводам экспертов, ее реальная стоимость составляет 80 тыс. грн.

За бесценок недвижимость приобрела жена обвиняемого, и даже те 2 тыс. грн., Которые она должна была выплатить за здание, на счета предприятия не поступили.

Следует отметить, что на рассмотрении Харьковского районного суда области уже находится еще один обвинительный акт в отношении арбитражного управляющего. Мужчине инкриминируется совершение преступления по аналогичной схеме (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а также служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).