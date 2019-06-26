Главная Новости Криминал и происшествия Подросток сорвался с третьего этажа недостроя спорткомплекса под Харьковом
26.06.2019  15:01   

Подросток сорвался с третьего этажа недостроя спорткомплекса под Харьковом

Парень получил тяжелые травмы. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.


// Chasopis

25 июня около 21:37 в Боровскую районную больницу в тяжелом состоянии был доставлен парень, который упал с высоты 3-го этажа здания.

ЧП произошло на улице Школьной в недострое спортивного комплекса в поселке Боровая.

Установлено, что 17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке. Ребята решили развлечься и пошли в недострой спортивного комплекса. Юноша залез на третий этаж, не смог удержаться и сорвался. В результате падения он получил тяжелые травмы.

Парня доставили в Харьковскую городскую больницу и прооперирован. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.

Данное событие внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений Боровского отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  упал с недостроя, полиция, харьков
 
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