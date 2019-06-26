26.06.2019 15:01

Подросток сорвался с третьего этажа недостроя спорткомплекса под Харьковом

Парень получил тяжелые травмы. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.



// Chasopis

25 июня около 21:37 в Боровскую районную больницу в тяжелом состоянии был доставлен парень, который упал с высоты 3-го этажа здания.



ЧП произошло на улице Школьной в недострое спортивного комплекса в поселке Боровая.



Установлено, что 17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке. Ребята решили развлечься и пошли в недострой спортивного комплекса. Юноша залез на третий этаж, не смог удержаться и сорвался. В результате падения он получил тяжелые травмы.



Парня доставили в Харьковскую городскую больницу и прооперирован. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.



Данное событие внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений Боровского отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.