Подросток сорвался с третьего этажа недостроя спорткомплекса под Харьковом

Парень получил тяжелые травмы. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.
25 июня около 21:37 в Боровскую районную больницу в тяжелом состоянии был доставлен парень, который упал с высоты 3-го этажа здания.
ЧП произошло на улице Школьной в недострое спортивного комплекса в поселке Боровая.
Установлено, что 17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке. Ребята решили развлечься и пошли в недострой спортивного комплекса. Юноша залез на третий этаж, не смог удержаться и сорвался. В результате падения он получил тяжелые травмы.
Парня доставили в Харьковскую городскую больницу и прооперирован. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.
Данное событие внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений Боровского отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
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