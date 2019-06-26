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26.06.2019  15:32   

На Печенежском водохранилище рыбнадзор поймал браконьеров

Нарушители нанесли около 16 тысяч гривен убытков.


// khr.darg.gov.ua

22 июня на Печенежском водохранилище, вблизи с. Рубежное Волчанского района Харьковской области около пяти часов утра инспекторы задержали двух нарушителей, которые ловили рыбу пятью лесковыми сетками.

Улов нарушителей составил: 27 лещей, 20 линей, 4 серебряных карасей, 20 золотых карасей,2 щуки, 24 красноперки и 2 окуней. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 30 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 15 984 грн.

На рыбаков оформлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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