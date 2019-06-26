На Печенежском водохранилище рыбнадзор поймал браконьеров

Нарушители нанесли около 16 тысяч гривен убытков.
22 июня на Печенежском водохранилище, вблизи с. Рубежное Волчанского района Харьковской области около пяти часов утра инспекторы задержали двух нарушителей, которые ловили рыбу пятью лесковыми сетками.
Улов нарушителей составил: 27 лещей, 20 линей, 4 серебряных карасей, 20 золотых карасей,2 щуки, 24 красноперки и 2 окуней. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 30 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 15 984 грн.
На рыбаков оформлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
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