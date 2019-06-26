Полицейские оперативно задержали «гоп-стоперов», которые пытались скрыться в дворах на ХТЗ

«Неизвестные открытым путем завладели планшетом заявителя», - с таким содержанием поступило сообщение патрульным в ночь на 25 июня
ЧП произошло в районе ХТЗ на Александровском проспекте.
Полицейские установили как выглядели злоумышленники и начали поиски.
В ходе отработки вызова полицейские увидели двух мужчин, которые бежали дворами. Патрульные остановили потенциальных подозреваемых.
Для установления всех обстоятельств происшествия выявленных мужчин передали сотрудникам следственно-оперативной группы.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
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давл.:
ветер: