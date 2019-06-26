Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские оперативно задержали «гоп-стоперов», которые пытались скрыться в дворах на ХТЗ
26.06.2019  16:20   

Полицейские оперативно задержали «гоп-стоперов», которые пытались скрыться в дворах на ХТЗ

«Неизвестные открытым путем завладели планшетом заявителя», - с таким содержанием поступило сообщение патрульным в ночь на 25 июня


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ЧП произошло в районе ХТЗ на Александровском проспекте. 

Полицейские установили как выглядели злоумышленники и начали поиски. 

В ходе отработки вызова полицейские увидели двух мужчин, которые бежали дворами. Патрульные остановили потенциальных подозреваемых.

Для установления всех обстоятельств происшествия выявленных мужчин передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  грабеж, ночь, харьков, хтз, задержание
 
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