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26.06.2019  17:49   

У фермеров заберут незаконно используемую землю

Родственники умершего хозяина решили не возвращать государству 48 га угодий.


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Первомайская местная прокуратура направила в Хозяйственный суд области 2 иска с требованием вернуть в распоряжение государства из незаконной аренды 48 га. сельхозземель.
 
По информации первого заместителя руководителя Первомайской местной прокуратуры Романа Травкина, речь идет об участках стоимостью 2 200 000 грн на территории Нововодолажского района.
 
В 90-х годах прошлого века эти земли на правах постоянного пользования получил местный житель для создания фермерского хозяйства.
 
В 2017 году владелец земель умер. В соответствии с требованиями законодательства, участки не могли быть унаследованными, поэтому их должны были вернуть в собственность государства.
 
Однако эти площади без правоустанавливающих документов продолжили использовать родственники умершего владельца.
 
С целью возвращения сельскохозяйственных земель государству прокуратура обратилась в суд. Сейчас по делу открыто производство, иск находится на рассмотрении.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, заберут землю, харьков
 
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