26.06.2019 17:49

У фермеров заберут незаконно используемую землю

Родственники умершего хозяина решили не возвращать государству 48 га угодий.



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Первомайская местная прокуратура направила в Хозяйственный суд области 2 иска с требованием вернуть в распоряжение государства из незаконной аренды 48 га. сельхозземель.

По информации первого заместителя руководителя Первомайской местной прокуратуры Романа Травкина, речь идет об участках стоимостью 2 200 000 грн на территории Нововодолажского района.

В 90-х годах прошлого века эти земли на правах постоянного пользования получил местный житель для создания фермерского хозяйства.

В 2017 году владелец земель умер. В соответствии с требованиями законодательства, участки не могли быть унаследованными, поэтому их должны были вернуть в собственность государства.

Однако эти площади без правоустанавливающих документов продолжили использовать родственники умершего владельца.

С целью возвращения сельскохозяйственных земель государству прокуратура обратилась в суд. Сейчас по делу открыто производство, иск находится на рассмотрении.