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26.06.2019  19:53   

Опасная фальшивка: полиция прикрыла подпольный алкогольный цех (ФОТО)

Дельцы распространяли поддельный алкоголь из технического спирта на территории Харькова и области.


hk.npu.gov.ua
25 июня сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области Департамента защиты экономики совместно со следователями отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона провели обыск, в ходе которого прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению недоброкачественной алкогольной продукции с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров.
 
Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе расследования правоохранители обнаружили и изъяли 4000 литров ориентирован технического спирта, который предназначался для незаконного изготовления алкогольных напитков и более 4700 литров готовой алкогольной продукции, расфасованной в пластиковые емкости объемом 10 литров и в пакеты «Бег-ин-Бокс».
 
Также изъято оборудование для очистки и переработки технического спирта.
 
В настоящее время решается вопрос об уведомлении правонарушителям о подозрении по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
 
Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  подделка, фальшивый алкоголь, харьков
 
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