26.06.2019 19:53

Опасная фальшивка: полиция прикрыла подпольный алкогольный цех (ФОТО)

Дельцы распространяли поддельный алкоголь из технического спирта на территории Харькова и области.



hk.npu.gov.ua

25 июня сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области Департамента защиты экономики совместно со следователями отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона провели обыск, в ходе которого прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению недоброкачественной алкогольной продукции с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования правоохранители обнаружили и изъяли 4000 литров ориентирован технического спирта, который предназначался для незаконного изготовления алкогольных напитков и более 4700 литров готовой алкогольной продукции, расфасованной в пластиковые емкости объемом 10 литров и в пакеты «Бег-ин-Бокс».

Также изъято оборудование для очистки и переработки технического спирта.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении правонарушителям о подозрении по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.