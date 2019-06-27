За попытку подкупа патрульных харьковчанин пойдет под суд

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд обвинительный акт в отношении 56-летнего харьковчанина, подозреваемого в попытке подкупа полицейских.
В конце мая этого года полицейские задержали на краже металлического забора двух мужчин. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Однако один из подозреваемых в краже, пытаясь избежать ответственности за преступление, предложил правоохранителям «решить вопрос» на месте. Он пытался дать им неправомерную выгоду в сумме 800 грн и уговаривал его отпустить.
Все время до приезда следственной группы, патрульные пытались донести до мужчины, что такие действия являются неправомерными и за них предусмотрена уголовная ответственность.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажн.:
давл.:
ветер: