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27.06.2019  08:39   

За попытку подкупа патрульных харьковчанин пойдет под суд

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд обвинительный акт в отношении 56-летнего харьковчанина, подозреваемого в попытке подкупа полицейских.


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В конце мая этого года полицейские задержали на краже металлического забора двух мужчин. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
 
Однако один из подозреваемых в краже, пытаясь избежать ответственности за преступление, предложил правоохранителям «решить вопрос» на месте. Он пытался дать им неправомерную выгоду в сумме 800 грн и уговаривал его отпустить.
 
Все время до приезда следственной группы, патрульные пытались донести до мужчины, что такие действия являются неправомерными и за них предусмотрена уголовная ответственность.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Источник:   Прокуратура Харьковской областиё
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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