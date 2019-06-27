27.06.2019 08:39

За попытку подкупа патрульных харьковчанин пойдет под суд

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд обвинительный акт в отношении 56-летнего харьковчанина, подозреваемого в попытке подкупа полицейских.



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В конце мая этого года полицейские задержали на краже металлического забора двух мужчин. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.



Однако один из подозреваемых в краже, пытаясь избежать ответственности за преступление, предложил правоохранителям «решить вопрос» на месте. Он пытался дать им неправомерную выгоду в сумме 800 грн и уговаривал его отпустить.



Все время до приезда следственной группы, патрульные пытались донести до мужчины, что такие действия являются неправомерными и за них предусмотрена уголовная ответственность.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.