Нападение на видеооператора на территории ТЦ «Барабашово»: трем лицам сообщено о подозрении

Киевский районный суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам уголовного производства.
Напомним, 7 июня во время конфликта на территории торгового центра «Барабашово» неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на сегодняшний день работники полиции установили трех лиц, причастных к нападению на представителя СМИ. Одному из них, 26-летнему харьковчанину, ранее сообщалось о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 12 июня 2019 суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа 2019 с применением электронного средства контроля.
Другим двум лицам, 21-летнему и 37-летнему харьковчанам, также сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста), ч. 2. ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), а 37-летнему мужчине еще и по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.
26 июня Киевский районный суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к нападению на видеооператора на территории торгового центра «Барабашово».
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