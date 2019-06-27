Главная Новости Криминал и происшествия Нападение на видеооператора на территории ТЦ «Барабашово»: трем лицам сообщено о подозрении
27.06.2019  08:31   

Нападение на видеооператора на территории ТЦ «Барабашово»: трем лицам сообщено о подозрении

Киевский районный суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам уголовного производства.


// Нацполиция

Напомним, 7 июня во время конфликта на территории торгового центра «Барабашово» неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на сегодняшний день работники полиции установили трех лиц, причастных к нападению на представителя СМИ. Одному из них, 26-летнему харьковчанину, ранее сообщалось о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 12 июня 2019 суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа 2019 с применением электронного средства контроля.

Другим двум лицам, 21-летнему и 37-летнему харьковчанам, также сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста), ч. 2. ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), а 37-летнему мужчине еще и по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

26 июня Киевский районный суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к нападению на видеооператора на территории торгового центра «Барабашово».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  барабашово, конфликт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Криминал и происшествия Избиение журналиста: обвиняемый не признает своей вины 10.06 Криминал и происшествия Стрельба и избиение журналиста на Барабашово: полиция опросила сотню свидетелей (ВИДЕО) 09.06 Криминал и происшествия Харьковские журналисты пришли под больницу поздравить избитого коллегу
 
 

Видео

Геннадий Кернес изучил проблемы жителей поселка Жуковского
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 