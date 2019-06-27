27.06.2019 08:31

Нападение на видеооператора на территории ТЦ «Барабашово»: трем лицам сообщено о подозрении

Киевский районный суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам уголовного производства.



// Нацполиция

Напомним, 7 июня во время конфликта на территории торгового центра «Барабашово» неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.



В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на сегодняшний день работники полиции установили трех лиц, причастных к нападению на представителя СМИ. Одному из них, 26-летнему харьковчанину, ранее сообщалось о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 12 июня 2019 суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа 2019 с применением электронного средства контроля.



Другим двум лицам, 21-летнему и 37-летнему харьковчанам, также сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста), ч. 2. ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), а 37-летнему мужчине еще и по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.



26 июня Киевский районный суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к нападению на видеооператора на территории торгового центра «Барабашово».