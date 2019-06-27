ДТП с переворотом: пострадала только техника

26 июня около четірехх часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Библика 37/8.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21099, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.11 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21053.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя авто ВАЗ 21099 патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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