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27.06.2019  08:41   

ДТП с переворотом: пострадала только техника

26 июня около четірехх часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Библика 37/8.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21099, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.11 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21053.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя авто ВАЗ 21099 патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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