В Харьковском метрополитене прорвало трубу (ВИДЕО, ФОТО)

Инцидень произошел 26 июня на станции метро «Московский проспект».
Понадобилось около 20 минут, чтобы убрать воду из вестибюля и с платформы. Все время станция продолжала работать в штатном режиме
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
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Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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