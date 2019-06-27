Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковском метрополитене прорвало трубу (ВИДЕО, ФОТО)
27.06.2019  09:13   

В Харьковском метрополитене прорвало трубу (ВИДЕО, ФОТО)

Инцидень произошел 26 июня на станции метро «Московский проспект».


// Facebook
О потопе сообщили очевидцы в соцсетях.
 
В пресс-службе метрополитена прокомментировали ситуацию. По их информации, порыв произошел на входящей трубе, вода пошла по подземным переходам и попала на платформу.

Понадобилось около 20 минут, чтобы убрать воду из вестибюля и с платформы. Все время станция продолжала работать в штатном режиме

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Тэги:  метро, харьков, порыв, потоп
 
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