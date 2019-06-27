Авиация и общественность ищут подростка, пропавшую пять дней назад (ФОТО)

Продолжаются поиски пропавшей 16-летней Виктории Гресс.
Девушка ушла из дома после ссоры с матерью 22 июня. Родительница подала заявление в полицию 24 июня. Как отметили правоохранители, девушка не первый раз уходит из дома.
В отделе ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на поиски девочки задействованы работники полиции, общественность, служба по делам детей Валковского РГА, кинологическая служба и воздушные силы.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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