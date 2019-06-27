27.06.2019 09:38

Авиация и общественность ищут подростка, пропавшую пять дней назад (ФОТО)

Продолжаются поиски пропавшей 16-летней Виктории Гресс.



// Facebook

Девушка ушла из дома после ссоры с матерью 22 июня. Родительница подала заявление в полицию 24 июня. Как отметили правоохранители, девушка не первый раз уходит из дома.

В отделе ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на поиски девочки задействованы работники полиции, общественность, служба по делам детей Валковского РГА, кинологическая служба и воздушные силы.